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Sports.kz Сегодня, 07:38
127
Сегодня, 07:38
127
Фото: Sports.kz

Весовую категорию Головкина и Алимханулы признали худшей в боксе

Twitter-аккаунт The One-Two Boxing критически отреагировал на новость о возможном поединке между чемпионом мира WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы из Казахстана и канадцем Стивеном Батлером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне Boxingscene.com проинформировал, что бой Алимханулы и Батлера запланирован на 13 мая в качестве хедлайнера шоу от ESPN.

The One-Two Boxing процитировал твит с этой публикацией и вынес дивизиону неутешительный вердикт: "160 фунтов — худший дивизион в боксе".

Отметим, что до недавних пор чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF также являлся Геннадий Головкин, однако не так давно он отказался от этих поясов. Теперь в его владении есть лишь титул IBO, который не признается в числе основных.

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Сегодня, 07:38
127
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