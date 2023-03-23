Весовую категорию Головкина и Алимханулы признали худшей в боксе

Фото: Sports.kz

Twitter-аккаунт The One-Two Boxing критически отреагировал на новость о возможном поединке между чемпионом мира WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы из Казахстана и канадцем Стивеном Батлером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Накануне Boxingscene.com проинформировал, что бой Алимханулы и Батлера запланирован на 13 мая в качестве хедлайнера шоу от ESPN.



The One-Two Boxing процитировал твит с этой публикацией и вынес дивизиону неутешительный вердикт: "160 фунтов — худший дивизион в боксе".



Отметим, что до недавних пор чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF также являлся Геннадий Головкин, однако не так давно он отказался от этих поясов. Теперь в его владении есть лишь титул IBO, который не признается в числе основных.