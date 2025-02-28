В Научно-исследовательском институте "Ботанический сад" университета Ахмета Ясави в Туркестане распустились первые тюльпаны. Они стали символом наступающей весны и результатом научных исследований по адаптации новых сортов к местным условиям, передаёт BaigeNews.kz.

С 2022 по 2024 год в рамках грантового проекта Министерства науки и высшего образования РК ученые разработали инновационные технологии выращивания тюльпанов в теплицах. В этом году в саду высадили 8 тыс луковиц 14 сортов голландских тюльпанов, среди которых Ace of Spades, Barcelona Blanca, Jumbo Beauty, Strong Gold и другие.

Традиционно цветы из ботанического сада дарят учителям-ветеранам и партнёрам университета к мартовским праздникам. Кроме того, ведется работа по коммерциализации цветов, что открывает перспективы для развития цветочной индустрии в Казахстане.