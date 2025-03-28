В Сети появилось видео, на котором группа крыс бегает возле парковки жилого комплекса "Экспо Бульвар" на левом берегу Астаны. Автор ролика отметил, что в этом году численность грызунов может увеличиться из-за благоприятных условий для размножения, передаёт BaigeNews.kz.

Горожане регулярно жалуются на проблему крыс, особенно в центральных районах столицы. В прошлом году аким Астаны Женис Касымбек заверил, что финансирование борьбы с грызунами не уменьшится и даже будет увеличено с учетом роста города. Однако пользователи соцсетей отмечают, что ситуация с крысами остается сложной, особенно в весенне-летний период.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы рекомендуют жителям не оставлять пищевые отходы на улице и своевременно сообщать в коммунальные службы о случаях появления грызунов.