  • 28 Марта, 15:24
  • BAIGENEWS

Весна в Астане: крысы снова атакуют жилые комплексы

Семейство крыс возле ЖК "Экспо Бульвар" попало на видео.

Сегодня, 14:43
АВТОР
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Весна в Астане: крысы снова атакуют жилые комплексы Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
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В Сети появилось видео, на котором группа крыс бегает возле парковки жилого комплекса "Экспо Бульвар" на левом берегу Астаны. Автор ролика отметил, что в этом году численность грызунов может увеличиться из-за благоприятных условий для размножения, передаёт BaigeNews.kz.

Горожане регулярно жалуются на проблему крыс, особенно в центральных районах столицы. В прошлом году аким Астаны Женис Касымбек заверил, что финансирование борьбы с грызунами не уменьшится и даже будет увеличено с учетом роста города. Однако пользователи соцсетей отмечают, что ситуация с крысами остается сложной, особенно в весенне-летний период.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы рекомендуют жителям не оставлять пищевые отходы на улице и своевременно сообщать в коммунальные службы о случаях появления грызунов.

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