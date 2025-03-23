"Казгидроммет" объявил шторммовое предупреждение в большистве регионов страны и столице: ожидаются снегопады, сильные дожди, грозы и штормовой ветер. В некоторых регионах возможны метели и гололед, а в горных районах не исключены подтопления, передает BaigeNews.kz.

В Астане 24 марта ночью и утром ожидается снегопад, дороги покроются гололедом, а порывы северо-западного ветра достигнут 20 м/с.

В Акмолинской области ночью пройдет снег с метелью, днем осадки перейдут в дождь. На дорогах скользко, местами ветер усилится до 23 м/с.

В Алматинской области пройдут дожди, в горах возможен снег. Ожидаются грозы и усиление ветра.

В Алматы днем прогнозируется сильный дождь с грозой, ветер усилится до 18 м/с.

В Карагандинской области возможен туман и гололед, а порывы ветра местами достигнут 18 м/с.

В Улытау ночью и утром опустится густой туман.

В Жетісу ожидаются сильные ливни, в горных районах снегопад. Ветер местами усилится до 28 м/с. В Талдыкоргане днем пройдет проливной дождь.

В Абайской области днем начнутся осадки, метель и гололед. Ветер усилится до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области осадки выпадут в виде дождя и снега, местами разыграется метель. Ветер порывами до 20 м/с.

В Усть-Каменогорске снег будет чередоваться с дождем, возможны сильные порывы ветра.

В Павлодарской области ожидается метель и гололед, на юге возможен туман. Ветер разгонится до 20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке пройдет небольшой снег с дождем. На дорогах гололедица, местами усилится ветер.

В Мангистау ночью и утром пройдут ливни с грозами, опустится туман, ветер порывами до 20 м/с. В Актау ожидаетс, дождь будет сопровождаться порывистым ветром.

В Жамбылской области ожидаются осадки, в горах и на юге — сильные дожди. Местами возможны грозы, порывы ветра достигнут 23 м/с. В Таразе будет дождливо, днем возможны грозы.

В Туркестанской области утренний и дневной дождь будет сопровождаться грозами, ветер разгонится до 20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ожидаются схожие погодные условия.

Сильные осадки и повышение температуры могут привести к подъему уровня воды в реках. В горных районах Жамбылской и Алматинской областей возможны разливы и подтопления.