Весна ненадолго откладывается: метеорологи спрогнозировали снегопады в Казахстане

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Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня, с 16 по 18 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Казгидромета".

По данным метеорологов, из-за повышенного атмосферного давления погода без осадков сохранится на западе, северо-западе и юге страны.

В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки, преимущественно снег.

"Днём 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, сутки 17-18 марта на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололёд, низовая метель, усиление ветра. По Казахстана прогнозируются туманы", — говорится в сообщении.

Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не будет, лишь на юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-8 мороза, днём до 0-7 тепла.