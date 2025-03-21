В Акмолинской области продолжается активная борьба с паводками. Несмотря на резкое потепление и усиленное таяние снега, ситуация остаётся стабильной, а экстренные службы работают в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на реках Есиль, Жабай и Нура наблюдается ослабление ледового покрова, что ускоряет процесс снеготаяния. В связи с этим принимаются оперативные меры для предотвращения подтоплений населённых пунктов. С начала сезона уже вывезено более трёх миллионов кубометров снега, откачано около 300 тысяч кубометров талой воды, а для защиты жилых домов уложено 25 тысяч единиц мешкотары с инертным материалом.

Дополнительно на реках проведены взрывные работы на площади свыше 25 тысяч квадратных метров, что позволило предотвратить образование ледяных заторов. По данным специалистов, традиционные переливы на автодорогах не угрожают населённым пунктам — движение оперативно восстанавливается. Так, участок дороги Щучинск – Степняк – Валиханово был вновь открыт в кратчайшие сроки.

"Ежегодно наблюдаемые переливы на автомобильных дорогах на сегодня не представляют угрозу населенным пунктам.

По мере спада уровня воды незамедлительно ведутся работы по восстановлению дорожного полотна и обочин. Все силы и средства переведены на усиленный режим работы. В противопаводковых мероприятиях участвуют силы МЧС из Астаны, Карагандинской и Алматинской областей, а также задействован личный состав территориальной обороны акмолинского региона. С учетом прогнозных данных противопаводковые мероприятия будут корректироваться. Данный вопрос находится на особом контроле", — отметил первый заместитель акима области Ельдос Рамазанов.

По данным ДЧС региона, в городе Макинске только за один день откачали было 1500 кубов воды, уложив 450 штук мешкотары и еще 1200 заготовили впрок. Очистили арыки протяжённостью 250 метров. В центре города запущены передвижная насосная станция на базе автомобиля КамАЗ и мотопомпа. Под контролем дамба, расположенная на краю населенного пункта, повсеместно идут работы по очистке водоотводных путей. Задействованы 78 человек и 49 единиц техники.

По прогнозу "Казгидромета", пик паводка в регионе ожидается после 24 марта. В регионе усилены меры реагирования, привлечены спасатели из Астаны, Карагандинской и Алматинской областей, а также силы территориальной обороны. Ситуация остаётся под контролем местных властей, и противопаводковые работы будут корректироваться в зависимости от погодных условий.