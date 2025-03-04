Весенний призыв: казахстанские новобранцы получат шанс на карьеру и льготы
Призывная кампания продлится до конца июня.
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В Астане стартовал весенний призыв, и 25 новобранцев уже отправились в Зайсанский район Восточно-Казахстанской области, где они будут служить в подразделении Пограничной службы КНБ РК.
В общей сложности из столицы на срочную службу планируется отправить более 1000 человек. Призывная кампания продлится до конца июня, и это шанс для молодых людей выполнить свой долг перед Родиной.
Интересно, что на период службы и два месяца после увольнения новобранцы могут воспользоваться льготой по приостановке выплат по кредитам и займам. А также для тех, кто проявит себя в боевых состязаниях, есть шанс поступить в вузы страны без сдачи ЕНТ и получить государственный грант.
Кроме того, студенты-призывники смогут рассчитывать на приоритетное размещение в общежитии в первый год учебы.
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