В Астане стартовал весенний призыв, и 25 новобранцев уже отправились в Зайсанский район Восточно-Казахстанской области, где они будут служить в подразделении Пограничной службы КНБ РК.

В общей сложности из столицы на срочную службу планируется отправить более 1000 человек. Призывная кампания продлится до конца июня, и это шанс для молодых людей выполнить свой долг перед Родиной.

Интересно, что на период службы и два месяца после увольнения новобранцы могут воспользоваться льготой по приостановке выплат по кредитам и займам. А также для тех, кто проявит себя в боевых состязаниях, есть шанс поступить в вузы страны без сдачи ЕНТ и получить государственный грант.

Кроме того, студенты-призывники смогут рассчитывать на приоритетное размещение в общежитии в первый год учебы.