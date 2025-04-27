Казахстан активно укрепляет своё экономическое сотрудничество на международной арене. Вице-министр финансов Даурен Кенбеил принял участие в Весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые прошли в Вашингтоне с 22 по 24 апреля. В ведомстве рассказали об итогах этих встреч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

На встречах с крупнейшими мировыми финансовыми институтами Даурен Кенбеил обсудил развитие партнёрства и продвижение экономических реформ Казахстана. В рамках визита он принял участие в заседании Швейцарской подгруппы МВФ и провёл переговоры с заместителем директора-распорядителя фонда Бо Ли. Темы обсуждений — поддержка мировой экономики и расширение международного сотрудничества.

Казахстанская делегация также активно работала с Всемирным банком: в переговорах с вице-президентом по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани был согласован вектор подготовки новой страновой Стратегии партнёрства на 2026–2030 годы.

Отдельный акцент сделан на инвестициях: Даурен Кенбеил провёл встречи с представителями Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям и Международной финансовой корпорации. Обсуждались перспективные проекты и меры по расширению совместной работы.

В фокусе переговоров с Казначейством Всемирного банка — финансирование в национальной валюте и пути снижения стоимости заимствований.

Не обошли вниманием и ситуацию на мировых рынках: в ходе встреч с JP Morgan, Morgan Stanley, Fidelity Investment, Artisan Partners и Schofield Group обсуждали инвестиционные тренды и прогнозы.

Параллельно состоялись консультации с ведущими рейтинговыми агентствами S&P и Fitch: речь шла о макроэкономических показателях Казахстана, экономических реформах и перспективах на международной арене.

По итогам всех встреч казахстанская сторона получила чёткие сигналы поддержки и готовность международных партнёров к расширению сотрудничества.