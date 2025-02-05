В зоне возможного подтопления в Казахстане находятся 1223 населенных пункта, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Однако, по его словам, это не означает, что все они окажутся под водой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Эта статистика, которую нам дают специалисты, вызвала обеспокоенность у людей. Они думают, что все эти населенные пункты накроет вода. Нет, конечно. Мы говорим, что есть такие угрозы, но проводим работу. Ряд угроз уже сняты", - заявил Аринов в кулуарах Мажилиса.

При этом больше всего таких регионов, по словам министра, в Западно-Казахстанской области. В пятерку наиболее уязвимых также вошли Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.