Спустя почти 10 часов крупнейший вещевой рынок потушили в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции области Абай.

"Пожар ликвидирован. Полиция благодарит граждан за понимание при осуществлении обеспечения правопорядка на месте происшествия", - сообщили в ДП.

Напомним, о пожаре на крупнейшем вещевом рынке Семея сообщили полицейские. Позже ДЧС сообщили, что сообщение о том, что по улице Засядко, 65 произошел пожар, поступило к ним ночью. В 02:29 часов огнеборцы были на месте. Предварительная площадь пожара составила более четырёх тысяч квадратных метров. Спустя почти девять часов пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея удалось локализовать.