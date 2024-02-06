  • 6 Февраля, 15:21
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Вещевой рынок потушили в Семее

Сегодня, 14:44
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44
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Фото: Polisia.kz

Спустя почти 10 часов крупнейший вещевой рынок потушили в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции области Абай.

"Пожар ликвидирован. Полиция благодарит граждан за понимание при осуществлении обеспечения правопорядка на месте происшествия", - сообщили в ДП.

Напомним, о пожаре на крупнейшем вещевом рынке Семея сообщили полицейские. Позже ДЧС сообщили, что сообщение о том, что по улице Засядко, 65 произошел пожар, поступило к ним ночью. В 02:29 часов огнеборцы были на месте. Предварительная площадь пожара составила более четырёх тысяч квадратных метров. Спустя почти девять часов пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея удалось локализовать.

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