Вещание радио и телеканалов приостановят в Казахстане
Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50Сегодня, 21:50
133Фото: pxhere.com
30 октября в Казахстане временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов, передаёт BaigeNews.kz.
Для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
"30 октября с 3:00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в компании.
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