Весь наш народ поддерживает вас - президент обратился к пострадавшим от паводков казахстанцам
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Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Президент обратился к пострадавшим от паводков казахстанцам.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, к каким трагическим последствиям в своё время привел прорыв только одной плотины.
"Я посетил несколько регионов, чтобы лично проконтролировать ситуацию и встретиться с жителями. Государственные органы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Аварийные и спасательные службы работают в круглосуточном режиме. Задействован личный состав Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны", - сказал президент.
По поручению Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи пострадавшим разбронирован государственный материальный резерв. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы. Общественные активисты, волонтеры организовывают сбор гуманитарной помощи.
Как отметил президент, в это сложное время ярко проявилась солидарность и высокая гражданская ответственность наших соотечественников. В ряде регионов уже начался процесс восстановления инфраструктуры и жилых домов. К этой работе подключились крупные предприниматели, огромный вклад вносят общественники.
"От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства. Думаю, что их общая сумма еще увеличится. Выражаю благодарность предпринимателям, уверен в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо народа", - сказал Токаев.
Он добавил, что все эти средства будут направлены на помощь пострадавшим от паводков и восстановление населенных пунктов.
"Государство возместит ущерб всем пострадавшим, никто не останется без поддержки. Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии госсредств. Понимаю, что лишиться в одночасье всего нажитого упорным трудом – нелегко. Хочу еще раз обратиться к пострадавшим согражданам: весь наш народ поддерживает вас. Государство сделает все, чтобы вы как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни", - сказал Токаев.
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