Весь наш народ поддерживает вас - президент обратился к пострадавшим от паводков казахстанцам

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Президент обратился к пострадавшим от паводков казахстанцам.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, к каким трагическим последствиям в своё время привел прорыв только одной плотины.

"Я посетил несколько регионов, чтобы лично проконтролировать ситуацию и встретиться с жителями. Государственные органы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Аварийные и спасательные службы работают в круглосуточном режиме. Задействован личный состав Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны", - сказал президент.

По поручению Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи пострадавшим разбронирован государственный материальный резерв. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы. Общественные активисты, волонтеры организовывают сбор гуманитарной помощи.

Как отметил президент, в это сложное время ярко проявилась солидарность и высокая гражданская ответственность наших соотечественников. В ряде регионов уже начался процесс восстановления инфраструктуры и жилых домов. К этой работе подключились крупные предприниматели, огромный вклад вносят общественники.

"От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства. Думаю, что их общая сумма еще увеличится. Выражаю благодарность предпринимателям, уверен в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо народа", - сказал Токаев.

Он добавил, что все эти средства будут направлены на помощь пострадавшим от паводков и восстановление населенных пунктов.