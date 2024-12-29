Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области продолжает профилактическую акцию "Мұз-2024" для безопасности граждан на водоёмах в зимний период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Кроме того, для предупреждения паводков на опасных подтоплению участках проводится мониторинг русла реки Сырдарья.