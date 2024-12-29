  • 29 Декабря, 10:27
  • BAIGENEWS

Вертолёты задействуют для безопасности на водоёмах зимой в Кызылординской области

Также спасатели с воздуха проводят мониторинг русла реки Сырдарья на опасных для подтопления участках.

Сегодня, 09:53
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 09:53
Сегодня, 09:53
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Фото: кадр из видео

Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области продолжает профилактическую акцию "Мұз-2024" для безопасности граждан на водоёмах в зимний период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Кроме того, для предупреждения паводков на опасных подтоплению участках проводится мониторинг русла реки Сырдарья. 

"В мероприятии, в рамках учебно-тренировочного полета, задействованы вертолёты "Еврокоптер" и "МИ-8" и техника высокой проходимости, как квадроциклы и снегоходы", — сообщили в МЧС.

 

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