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  • Вертолёты задействовали в тушении лесного пожара в области Абай
t.me/qr_tjm Сегодня, 20:00
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Сегодня, 20:00
174
Фото: t.me/qr_tjm

Вертолёты задействовали в тушении лесного пожара в области Абай

Пожарные пока не могут справиться с огнём в лесном массиве на территории ГЛПР "Семей орманы". К тушению привлекли два вертолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В ликвидации возгорания задействованы 175 человек и 48 единиц техники, а также два вертолёта Казавиалесохраны", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что деревья загорелись на территории Батпаевского лесничества.Угрозы населённым пунктам нет.

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Сегодня, 20:00
174
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