Вертолёты задействовали в тушении лесного пожара в области Абай

Фото: t.me/qr_tjm

Пожарные пока не могут справиться с огнём в лесном массиве на территории ГЛПР "Семей орманы". К тушению привлекли два вертолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В ликвидации возгорания задействованы 175 человек и 48 единиц техники, а также два вертолёта Казавиалесохраны", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что деревья загорелись на территории Батпаевского лесничества.Угрозы населённым пунктам нет.