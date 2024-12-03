Вертолётные экскурсии в Боровом запустят в 2025 году

Со следующего года туристы, посещающие курорт "Боровое", смогут насладиться вертолётными экскурсиями по живописным местам региона. Этот проект станет частью масштабного плана по развитию курорта, разрабатываемого в рамках поручений Президента Казахстана. Об этом сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК, передает BaigeNews.kz.

Эта услуга направлена на повышение туристической привлекательности региона и развитие малой авиации.

"Вертолётное обзорное путешествие по курортной зоне Боровое начнёт работу уже в следующем году", — отметил Ахметжанов.

Создание экскурсионного маршрута входит в комплексный план развития Борового на 2025–2029 годы. План предполагает внедрение новых туристических услуг, развитие инфраструктуры и улучшение сервиса, что соответствует национальной стратегии по привлечению туристов и укреплению внутреннего туризма.

Новая вертолётная экскурсия позволит гостям курорта увидеть природные достопримечательности с высоты и получить уникальный опыт, который дополнит традиционные пешие и автомобильные маршруты по Боровому.

Ранее Токаеву сообщили о мерах по повышению туристского потенциала Казахстана.