В турецком городе Мугла медицинский вертолёт врезался в здание Учебно-исследовательской больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аnadolu.

Губернатор Муглы Идрис Акбийык сообщил, что трагедия случилась около 10:06 22 декабря. Вертолёт скорой помощи Министерства здравоохранения врезался в больницу, а затем упал на пустыре и разбился. На место происшествия прибыли пожарные, медики, полиция и сотрудники службы спасения. В результате крушения два пилота, один врач и одна медсестра скончались.

"Вертолёт пытался приземлиться в условиях густого тумана. Причины крушения расследуются," — сказал Акбийык.

По предварительным данным, вертолёт планировал вылететь в Анталию.