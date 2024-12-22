Вертолёт врезался в здание больницы в Турции
Погибли четыре человека.
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
144Фото: aa.com.tr
В турецком городе Мугла медицинский вертолёт врезался в здание Учебно-исследовательской больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аnadolu.
Губернатор Муглы Идрис Акбийык сообщил, что трагедия случилась около 10:06 22 декабря. Вертолёт скорой помощи Министерства здравоохранения врезался в больницу, а затем упал на пустыре и разбился. На место происшествия прибыли пожарные, медики, полиция и сотрудники службы спасения. В результате крушения два пилота, один врач и одна медсестра скончались.
"Вертолёт пытался приземлиться в условиях густого тумана. Причины крушения расследуются," — сказал Акбийык.
По предварительным данным, вертолёт планировал вылететь в Анталию.
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