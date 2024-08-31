Вертолёт с туристами пропал на Камчатке

На Камчатке ищут вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа, на борту также могут быть 19 туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщение о неприбытии в пункт назначения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Предварительно, на борту три члена экипажа. Маршрут следования — вулкан Вачкажец — село Николаевка (Елизовский район). Расстояние 25 километров. В настоящее время на поиски воздушного судна вылетел борт этой же авиакомпании", — сообщили в экстренных службах.

По информации Росавиации, на борту дополнительно к трём членам экипажа было 19 туристов, сейчас эту информации проверяют.

Спасатели выехали под Вачкажец в 18:27 по местному времени в составе пяти человек и четырех единиц техники, они будут пробовать идти по маршруту по земле.

Представитель Росавиации уточнил, что экипаж вертолета не вышёл на связь около 7:15 по Москве (9:15 по времени Астаны)