Вертолёт с туристами пропал на Камчатке
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На Камчатке ищут вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа, на борту также могут быть 19 туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Сообщение о неприбытии в пункт назначения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Предварительно, на борту три члена экипажа. Маршрут следования — вулкан Вачкажец — село Николаевка (Елизовский район). Расстояние 25 километров. В настоящее время на поиски воздушного судна вылетел борт этой же авиакомпании", — сообщили в экстренных службах.
По информации Росавиации, на борту дополнительно к трём членам экипажа было 19 туристов, сейчас эту информации проверяют.
Спасатели выехали под Вачкажец в 18:27 по местному времени в составе пяти человек и четырех единиц техники, они будут пробовать идти по маршруту по земле.
Представитель Росавиации уточнил, что экипаж вертолета не вышёл на связь около 7:15 по Москве (9:15 по времени Астаны)
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