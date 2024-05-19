Вертолёт с президентом Ирана на борту совершил жёсткую посадку
Вчера, 19:02
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Вчера, 19:02Вчера, 19:02
561Фото: Mert Gokhan Koc/ Dia Images via AP
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IRNA.
По информации СМИ, на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей. Однако сложные погодные условия затрудняют спасателям доступ к месту посадки вертолёта.
Отмечается, что президент Ирака сегодня утром направлялся осмотреть плотину на реке Арас.