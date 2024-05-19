Вертолёт с президентом Ирана на борту совершил жёсткую посадку

Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IRNA.

По информации СМИ, на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей. Однако сложные погодные условия затрудняют спасателям доступ к месту посадки вертолёта.

Отмечается, что президент Ирака сегодня утром направлялся осмотреть плотину на реке Арас.