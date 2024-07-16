Вертолёт привлекли к тушению пажара в Алматы

Потушить крупный пожар в Алматы помогает вертолёт Казавиаспас МЧС РК с водосливным устройством, передаёт BaigeNews.kz.

Выполнено шесть сбросов воды.

Пожар локализован на предварительной площади 1 600 квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что Алматы горит склад с люстрами в районе Северного кольца. Торговые бутики изготовлены из контейнеров, установленных в два уровня.

О ЧП сообщили не сразу, поэтому огонь успел распространиться на большую площадь.