Вертолёт привлекли к тушению пажара в Алматы
Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07Сегодня, 19:07
54Фото: МЧС РК
Потушить крупный пожар в Алматы помогает вертолёт Казавиаспас МЧС РК с водосливным устройством, передаёт BaigeNews.kz.
Выполнено шесть сбросов воды.
Пожар локализован на предварительной площади 1 600 квадратных метров.
Ранее сообщалось о том, что Алматы горит склад с люстрами в районе Северного кольца. Торговые бутики изготовлены из контейнеров, установленных в два уровня.
О ЧП сообщили не сразу, поэтому огонь успел распространиться на большую площадь.
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