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Вертолёт привлекли к тушению пажара в Алматы

Сегодня, 19:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07
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Фото: МЧС РК

Потушить крупный пожар в Алматы помогает вертолёт Казавиаспас МЧС РК с водосливным устройством, передаёт BaigeNews.kz.

Выполнено шесть сбросов воды. 

Пожар локализован на предварительной площади 1 600 квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что Алматы горит склад с люстрами в районе Северного кольца. Торговые бутики изготовлены из контейнеров, установленных в два уровня.

О ЧП сообщили не сразу, поэтому огонь успел распространиться на большую площадь. 

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