Вертолёт помог в тушении пожара в Иле-Балхашском резервате
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
123Фото: МЧС РК
Возгорание в Иле-Балхашском резервате удалось ликвидировать, передаёт BaigeNews.kz.
"Ликвидация пожара достигнута путём сбросов воды через водосливное устройство с вертолета UP-MI877 Казавиаспас МЧС РК. Осуществлено 16 сбросов, это более 80 тонн воды", - сообщили в МЧС.
В тушении возгорания приняли участие силы и средства департамента по ЧС Алматинской области и резервата.
Напомним, 19 июня, согласно данным космомониторинга АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", на территории резервата открытого огня не наблюдалось, имелось тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 гектаров.
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