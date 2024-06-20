  • 20 Июня, 20:54
  • BAIGENEWS

Вертолёт помог в тушении пожара в Иле-Балхашском резервате

Сегодня, 19:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: МЧС РК

Возгорание в Иле-Балхашском резервате удалось ликвидировать, передаёт BaigeNews.kz.

"Ликвидация пожара достигнута путём сбросов воды через водосливное устройство с вертолета UP-MI877 Казавиаспас МЧС РК. Осуществлено 16 сбросов, это более 80 тонн воды", - сообщили в МЧС. 

В тушении возгорания приняли участие силы и средства департамента по ЧС Алматинской области и резервата.

Напомним, 19 июня, согласно данным космомониторинга АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", на территории резервата открытого огня не наблюдалось, имелось тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 гектаров.

 

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