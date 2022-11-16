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Вертолёт подключили к поискам пропавшего пенсионера в Уральске
В Уральске уже десять дней ведутся поиски пропавшего 73-летнего горожанина, который 5 ноября ушёл в лес за грибами и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО.
6 ноября родственники пенсионера обратились за помощью в ДЧС. К поискам привлечены спасатели, волонтёры, местные жители и родственники. Также были задействованы дроны и вертолёт. Общая обследованная площадь составила 56 квадратных километров и по воде 25 километров.
До настоящего времени поиски не дали результатов. Полиция возбудила уголовное дело. По словам родственников, пропавший не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. При нём не было мобильного телефона.
Владеющих какой-либо информацией о пропавшем просят сообщить по номеру 112 или в дежурную часть ДЧС ЗКО (51-42-22).
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