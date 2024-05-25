Вертолёт Пашиняна совершил экстренную посадку из-за непогоды
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
174Фото: newizv.ru
Вертолёт премьер-министра Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил сам Пашинян на своей странице в Facebook.
"Из-за плохих погодных условий наш вертолёт совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем поездку на машине. Желаю всем хорошего дня", — написал он.
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