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Вертолёт Пашиняна совершил экстренную посадку из-за непогоды

Сегодня, 12:48
АВТОР
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newizv.ru Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: newizv.ru

Вертолёт премьер-министра Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил сам Пашинян на своей странице в Facebook.

"Из-за плохих погодных условий наш вертолёт совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем поездку на машине. Желаю всем хорошего дня", — написал он. 

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