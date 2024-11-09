Вертолёт Минобороны разбился в Актюбинской области

В районе посёлка Сарыжар Актюбинской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК, на борту было три человека: один погиб, двое госпитализированы.