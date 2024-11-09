Вертолёт Минобороны разбился в Актюбинской области
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В районе посёлка Сарыжар Актюбинской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК, на борту было три человека: один погиб, двое госпитализированы.
"Двум пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента — техническая неисправность. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает межведомственная оперативная группа. Руководство Вооруженных сил и командование Сил воздушной обороны выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его родным, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении Минобороны РК.