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Вертолёт Ми-8 упал в Республике Алтай — погибли шесть туристов
Вертолёт Ми-8 упал в Республике Алтай — шесть человек погибли, семеро пострадали, передаёт Baigenews.kz.
Всё произошло около села Тюнгур.
По словам очевидцев, при заходе на посадку судно зацепилось за провода и рухнуло.
Предварительно, в вертолёте находились туристы.
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