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"112" Сегодня, 14:59
307
Сегодня, 14:59
307
Фото: "112"

Вертолёт Ми-8 упал в Республике Алтай — погибли шесть туристов

Вертолёт Ми-8 упал в Республике Алтай — шесть человек погибли, семеро пострадали, передаёт Baigenews.kz.

Всё произошло около села Тюнгур.

По словам очевидцев, при заходе на посадку судно зацепилось за провода и рухнуло.

Предварительно, в вертолёте находились туристы. 

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Сегодня, 14:59
307
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