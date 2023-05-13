Вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34 разбились в Брянской области России

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Соцсети облетели видео очевидцев с мест крушения вертолёта и истребителя в Брянской области России, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на эстренные службы, вертолёт Ми-8 загорелся и разбился в городе Клинцы. По предварительным данным, причной крушения стало возгорание двигателя. Обломки Ми-8 найдены, устанавливается принадлежность воздушного судна. Известно, что на борту находились два человека, оба погибли, но тела их пока не найдены.

Помимо этого, в соцсетях очевидцы публикуют фото и видео, на которых виден дым на месте падения.

Происшествие в своём Telegram-канале прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолёта. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы", — написал Александр Богомаз.

Также, по информации ТАСС, в этот же день в Брянской области разбился истребитель Су-34.

"Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается", — сообщили агентству в экстренных службах.

Как сообщает Telegram-канал Mash, экипаж Су-34 погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться. Их тела уже обнаружены, место падения оцеплено.