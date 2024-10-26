Вертолёт Ми-2 разбился в Кировской области России: погибли три человека

Вертолет Ми-2, на борту которого находились четыре человека, совершил жёсткую посадку в Кировской области, обнаружены тела трех погибших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области, ведутся поисковые работы. В настоящий момент спасатели нашли тела троих погибших", - сказали в пресс-службе МЧСС России.