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Вертолёт Ми-2 разбился в Кировской области России: погибли три человека

Сегодня, 21:29
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:29
Сегодня, 21:29
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Фото: МЧС РК

Вертолет Ми-2, на борту которого находились четыре человека, совершил жёсткую посадку в Кировской области, обнаружены тела трех погибших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области, ведутся поисковые работы. В настоящий момент спасатели нашли тела троих погибших", - сказали в пресс-службе МЧСС России.

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