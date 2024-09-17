Вертолет с тремя людьми на борту пропал в России
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
147Фото: МТРК «Мир» / Игорь Медведев
В Зейском округе Амурской области с радаров пропал вертолет, принадлежащий золотодобывающей компании, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Сработал аварийный маяк. На его борту находились три человека.
Отмечается, что судно совершало не зарегистрированный перелет. Региональный главк МЧС России сообщил, что на место на вертолете Ми-8 вылетела поисковая группа спасателей Дальневосточного спасцентра. К поискам также привлечены две наземные группы.
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