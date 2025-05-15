Вертолет МЧС доставил новорождённого в тяжелом состоянии в Семей
МЧС экстренно эвакуировало новорождённого из области Абай.
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В области Абай спасатели и медики провели срочную эвакуацию новорождённого в тяжёлом состоянии. Благодаря слаженным действиям Министерства здравоохранения и МЧС РК ребёнка удалось оперативно доставить в больницу, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сигнал о необходимости срочной транспортировки поступил из районного центра Аксуат. Состояние младенца резко ухудшилось, и каждая минута играла решающую роль.
По просьбе Минздрава, для выполнения задачи был задействован вертолёт санитарной авиации Казавиаспаса. Экипаж вместе с бригадой врачей экстренно вылетел в Аксуат и доставил младенца в город Семей.
"Ребёнок и его мама были благополучно доставлены в медучреждение. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов", — отметили в МЧС РК.
Ранее жизнь новорожденному ребёнку спасли пилоты вертолёта в ВКО.
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