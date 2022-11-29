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Вероятность сильных землетрясений в Алматы высока — эксперт
За свою историю Алматы пережил три разрушительных землетрясения. Сильнейшее и самое страшное — Кеминское. Оно произошло в 1911 году с интенсивностью 10-11 баллов. Современная сейсмическая активность в городе остается высокой. О том, какие силы и средства используется сегодня для прогнозирования землетрясений в Алматы, BaigeNews.kz рассказала научный сотрудник лаборатории региональной сейсмичности Института сейсмологии Акгенже Сиылканова.
- 16 ноября на встрече с общественностью Алматы глава государства отметил, что прогнозирование землетрясений и ранее оповещение о них имеют для Алматы важное значение. Почему это важно?
- Сейсмически активные районы занимают значительную часть территории Казахстана. Их протяженность с запада на восток составляет около 2000 км при средней ширине 150 км. В пределах этой территории известны сильнейшие землетрясения, вошедшие в число мировых катастроф.
Целью системы раннего оповещения является оперативная подача предупредительного сигнала на фабрики, железные дороги и другие объекты перед началом сильных толчков (обычно S-волн) для того, чтобы обеспечить им время для проведения мер по защите их производственных и вспомогательных систем.
В основе метода системы раннего оповещения лежит оперативное определение размера и местоположения землетрясения в течение ограниченного количества времени при помощи имеющихся данных по Р-волнам. Как только какая-либо станция первой регистрирует прибытие Р-волн, при помощи анализа данных одной станции определяются размер землетрясения, расстояние до эпицентра и направление эпицентра. Когда Р-волны достигают двух или более станций, применяется метод для сужения возможной области, где порядок прибытия Р-волн является последовательным. С увеличением данных с наблюдательных станций для определения положения эпицентра применяется метод поиска по сетке. Нет необходимости говорить о том, насколько важно определить баланс между надежностью оценки и временем, которое остается на срабатывание защитных систем.
- Землетрясения какой силы возможны в Алматы?
- Город Алматы – расположен в зоне с интенсивностью 9-10 баллов. Учитывая, что со времени возникновения разрушительных землетрясений, произошедших в Алматинском сейсмоопасном регионе (1887 году - Верненское, 1889 году - Чиликское и 1911 году - Кеминское) прошло более 100-130 лет, вероятность возникновения сильных землетрясений в Алматинском регионе в настоящее время высока.
- Сколько разрушительных землетрясений пережил Алматы за свою историю? Когда произошло последнее? Какими были последствия?
- Территория Алматы и Алматинской области, особенно ее южные районы, характеризуются высоким уровнем сейсмической активности. Именно здесь происходили известные в прошлом сейсмические катастрофы: 9-10 балльное Верненское землетрясение в 1887 году, 10 балльное Чиликское землетрясение в 1889 году, 10-11 балльное Кеминское землетрясение в 1911 году. Они вошли в число мировых и неоднократно разрушили город Верный (ныне Алматы). Современная сейсмическая активность здесь также высока, о чем свидетельствуют происшедшие за последние годы сильные 7-8 балльные землетрясения (Жаланашское 1978 году, Баканасское 1979 году, Байсорунское 1990 году и др.).
- Какие силы и средства используется сегодня для прогнозирования землетрясений в Алматы? Как они работают?
- Учеными Института используется трехстадийная стратегия прогноза землетрясений, согласно которой прогноз состоит из трех последовательных этапов: долгосрочный (годы), среднесрочный (месяцы) и краткосрочный (сутки).
Вполне обнадеживающие результаты получены в плане долго- и среднесрочного прогноза. Карты долго- и среднесрочного прогноза сильных землетрясений используются директивными органами для проведения превентивных защитных мероприятий для уменьшения возможного ущерба.
Что касается краткосрочного прогноза, то эти исследования несут научную характеристику, и проводятся лишь на специально созданном прогностическом полигоне, который располагается в пределах Алматинской области. Здесь в непрерывном режиме функционируют сейсмологические, геофизические, гидрогеохимические, деформационные и другие станции Сейсмологической опытно-методической экспедиции.
- Насколько точны получаемые прогнозы?
- Существует целый ряд трудностей на пути решения проблемы прогноза землетрясений. Во-первых, это то, что физико-химические процессы, вызывающие землетрясения, происходят глубоко в недрах Земли, которые скрыты от наблюдений многокилометровой толщей горных пород. Во-вторых, геологические процессы, приводящие к землетрясениям, протекают очень медленно. Они могут развиваться сотни и тысячи лет, охватывая пространство протяженностью сотни и тысячи километров, пока не завершатся сотрясением земной поверхности.
- Есть ли возможность повысить точность прогнозирования?
- Повышение точности прогнозирования землетрясений является острым вопросом на сегодняшний день не только в Казахстане, но и во всем мире. Однако, вероятность повысить исследования природы землетрясения увеличивается с помощью расширения сети сейсмологического мониторинга, а это в свою очередь означает увеличение количества регистрируемых станций (сейсмологические, геофизические, гидрогеохимические, деформационные и других). К тому же не следует забывать, что сейсмология – очень молодая наука!
- Сколько сейсмостанций работает в Алматы сегодня?
- Станции республиканской сейсмологической сети, в основном, расположены на юге и юго-востоке Республики. Что касается города Алматы, то насчитываются всего 11 комплексных станций и 6 станций сильных движений. Однако на этой высокосейсмичной территории ученым нужно, как минимум в два раза больше станций.
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