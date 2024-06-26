Вернуть дело Бишимбаева на стадию главного судебного разбирательства просят адвокаты

Адвокаты Куандыка Бишимбаева просят отменить приговор своему подзащитному, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я прошу суд апелляционной инстанции при рассмотрении настоящей жалобы на приговор Специализированного межрайонного суда от 13 мая проверить приговор на законность, обоснованность и справедливость приговора. Я считаю, что приговор Специализированного межрайонного суда от 13 мая незаконный, необоснованный и подлежит отмене и направлению на новый состав в районный суд", - сказала Назкен Кусаинова во время заседания суда апелляционной инстанции.

Кроме того, она попросила апелляционную инстанцию применить Куандыку Бишимбаеву уголовный закон о менее тяжком преступлении, снизить наказание в соответствии с измененной квалификацией содеянного в связи с неправильным применением в суде первой инстанции норм общей и особенной части Уголовного кодекса РК.

"Назначенное судом наказание Бишимбаеву не соответствует тяжести содеянного. Бишимбаев совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 106 уголовного кодекса, в котором он полностью признался и признавался с первых дней, с момента задержания", - утверждает Кусаинова.

Также адвокаты просят прекратить уголовное дело в отношении Бишимбаева в части истязаний в связи с недоказанностью. Так как в материалах уголовного дела имеются материалы, подтверждающие, что она не была в материальной зависимости от Куандыка Бишимбаева. Нет никаких доказательств истязаний потерпевшей Нукеновой, сказала адвокат.

Судья попросила уточнить позицию, что конкретно просит сторона защиты.