Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Когда петиция наберет 50 тыс голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке, с привлечением госорганов, экспертов, будем рассматривать", - заявил Секри Жумангарин.

На что журналисты сообщили, что на сегодня ее уже подписали 45 тыс человек. В этой связи они поинтересовались, какова вообще вероятность, что ее отменят.