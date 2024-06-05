  • 5 Июня, 15:17
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Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане

Сегодня, 14:57
АВТОР
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Фото: pixabay Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
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Фото: Фото: pixabay

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Когда петиция наберет 50 тыс голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке, с привлечением госорганов, экспертов, будем рассматривать", - заявил Секри Жумангарин.

На что журналисты сообщили, что на сегодня ее уже подписали 45 тыс человек. В этой связи они поинтересовались, какова вообще вероятность, что ее отменят.

"Я не хочу сейчас говорить о вероятностях. Давайте дождемся того, наберет ли эта петиция 50 тыс голосов", - резюмировал он.

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