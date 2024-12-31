15 казахстанских десантников вернулись домой после успешного прохождения курса ведения боевых действий низкой интенсивности на базе всемирно известной индийской Школы по борьбе с повстанцами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Курс обучения длился ровно две недели. На 90% он состоял из практических занятий, которые проводились днём и ночью.

"За это время мы изучили новые упражнения, тактические элементы ведения боевых действий в условиях джунглей и горной местности. При дневных занятиях активно использовались дроны, роботы для разминирования, а в тёмное время суток – тепловизионные прицелы", – рассказал представитель Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками капитан Виталий Стефанович.

По словам офицера это был полноценный курс ведения антитеррористических операций и личный состав Десантно-штурмовых войск получил колоссальный опыт по применению мелких групп в различных условиях местности.

"Десантники признаются, что самым незабываемым этапом стали не физические нагрузки, а курс выживания в джунглях с применением в пищу змей и различных экзотических растений и насекомых. Но основу занятий составляло обучение разведывательным действиям в условиях густой растительности и ограниченной видимости. В этом блоке личный состав Десантно-штурмовых войск продемонстрировал высокие навыки, несмотря на действия в незнакомой местности. Все темы курса были спланированы от теории к практике. Сначала два часа слушатели изучали теорию, особенности действий, затем проходила тренировка на школьной учебно-тренировочной базе и лишь после этого, в ночных условиях, проходил экзамен. И если днём инструкторы могли подсказать или поправить действия обучаемых, то на экзамене они выступали исключительно в роли наблюдателей", - говорится в сообщении.

В завершение курса всем десантникам вручили сертификаты и памятные подарки.

Напомним, что Казахстан и Индия на протяжении длительного времени реализуют мероприятия военного сотрудничества, прежде всего в рамках подготовки казахстанской стороны к миротворческой деятельности.

"Кроме того, страны углубляют двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом. В октябре в Индии состоялось учение "КазИнд-2024". В нём приняли участие военнослужащие регионального командования "Юг" Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск. На этапе десантирования казахстанские военнослужащие совместно с индийскими коллегами совершили прыжки с парашютом в сложнейших условиях горной местности на ограниченную площадку с высоты 3 500 метров. Проведение регулярных совместных военных учений и обучающих курсов подчеркивает взаимный интерес Индии и Казахстана в области укрепления мира, стабильности и региональной безопасности", - проинформировали в Минобороны.

Напомним, в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.