"Верните Ленина": восстановить рухнувший памятник просят в ВКО

В городе Алтай (бывший Зыряновск) в ВКО, где снесли памятник Ленину, местные жители просят вернуть на место архитектурное сооружение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Место, где стоял памятник, обнесли забором. Недавно на ограждении появилась надпись: "Верните Ленина!".

Напомним, в Алтае в ходе реконструкции центральной площади подрядчик принял решение демонтировать памятник Ленину.

"Когда снимали последнюю плиту с постамента, статуя наклонилась и упала сама. Хорошо, что работники не пострадали! — рассказал подрядчик Сунгат Кауенов. — Я с себя ответственность не снимаю, раз так получилось — отреставрирую памятник за свой счёт. И поставим его на место".

Между тем, в соцсетях появилось видео очевидца, на котором видно, что погрузчик целенаправленно столкнул памятник с постамента. Отмечается, что памятник повреждён несущественно.

По данным отдела полиции района Алтай, по этому факту возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".