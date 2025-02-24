Верховный Суд признал незаконным увольнение работника за отказ от измененных условий труда, передаёт BaigeNews.kz.

Истец с 2020 года работала ведущим бухгалтером ТОО в городе Актау. В 2024 году работодатель, ссылаясь на производственную необходимость и изменением условий организации труда, изменил место ее работы на город Жанаозен. В тот же день ей было вручено уведомление об изменении ее условий труда. Работник отказалась от ознакомления с уведомлением, о чем составлен акт.

Приказом работодателя трудовой договор с ней был прекращен на основании пп.2) п.1 ст.58 Трудового кодекса ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда.

Заявление об обжаловании указанного приказа не рассмотрено согласительной комиссией ввиду пропуска срока. Полагая, что ее права нарушены, бухгалтер оспорила увольнение в суд. Однако местные суды отказали ей в иске, посчитав увольнение законным.

Верховный Суд пересмотрел дело по следующим основаниям.

В соответствии с пп.2) п.1 ст.58 Трудового кодекса трудовой договор с работником подлежит прекращению в случаях отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда.

"Исходя из смысла данной нормы закона, в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, отвечающую требованиям вакансии, имеющейся у него в данной местности", - говорится в сообщении.

Верховный Суд указал, что работодатель не имел права менять определенные сторонами условия труда работника, а отказ от предложенной работы в другом городе не может считаться изменением условий труда и являться основанием для расторжения трудового договора.

Работодателем фактически осуществлен перевод на другую работу, а не изменение условий труда, соответственно, такой перевод был возможен только с согласия работника. По делу принято новое решение о восстановлении женщины в прежней должности и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, с оплатой за счет работодателя услуг представителя истца в суде.