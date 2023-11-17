Верховный суд удовлетворил иск Jusan Bank к "Бипэк Авто Казахстан"

Верховный суд РК удовлетворил кассационное ходатайство и иск Jusan Bank к АО "Бипек Авто Казахстан" и ТОО "ОНК" о признании недействительным договора о купле-продаже 899 999 акций АО "Азия Авто Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на сайте Верховного суда, спор связан с неисполнением "Бипек Авто Казахстан" обязательств по возврату заёмных средств, полученных от Jusan Bank.

В 2013-2019 годах в рамках генеральных кредитных соглашений "Бипек Авто Казахстан" и "Азия Авто Казахстан" получили от Jusan Bank заёмные средства.

"В связи с нарушением заёмщиками обязательств по возврату займа в 2021 году в судебном порядке с должников и гарантов в пользу банка взыскана задолженность в размере 66 миллиардов тенге. Банк также обратился в суд с иском о признании недействительным договора о продаже АО "Бипек Авто Казахстан" в пользу ТОО "ОНК" 899 999 акций "Азия Авто Казахстан", ссылаясь на заключение сделки в целях уклонения от исполнения обязательств по договорам займа", - сообщили в суде.

Ранее суды ВКО отказали Jusan Bank в удовлетворении иска.

Верховный суд признал обоснованными доводы Jusan Bank и отменил решения судов ВКО об отказе в иске. По делу принято новое решение об удовлетворении иска.