Понятым оказался экс-полицейский: Верховный суд отправил громкое дело на новое рассмотрение
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Громкое дело о незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере, по которому мужчину осудили на 11 лет, Верховный cуд направил на новое рассмотрение, передаёт BaigeNews.kz.
Изучив дело Нурпейсова, коллегия пришла к следующему решению.
"Выводы о доказанности вины Нурпейсова основаны на показаниях свидетелей З. и С., участвовавших в качестве понятых при личном обыске и обыске по месту жительства осуждённого, признательных показаниях Нурпейсова, заключениях судебных экспертиз. Из материалов дела видно, что понятой З. ранее работал полицейским, после осуждения за совершение преступления находился на пробационном контроле. А сотрудники полиции, принимавшие участие при проведении следственных действий, ранее являлись коллегами З", - сообщили в Верховном суде.
Согласно пункту 20 нормативного постановления ВС РК "О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам" участие заинтересованных в деле лиц в качестве понятых служит основанием для признания протокола следственного действия недопустимым в качестве доказательства.
"Не дана оценка показаниям второго понятого, который показал, что когда он подошёл, подозреваемого уже за руки держали, потом начали обыскивать. Установлены и другие нарушения закона. С учётом изложенного, судебная коллегия отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение", - сообщили в суде.