Понятым оказался экс-полицейский: Верховный суд отправил громкое дело на новое рассмотрение

Громкое дело о незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере, по которому мужчину осудили на 11 лет, Верховный cуд направил на новое рассмотрение, передаёт BaigeNews.kz.

Изучив дело Нурпейсова, коллегия пришла к следующему решению.

"Выводы о доказанности вины Нурпейсова основаны на показаниях свидетелей З. и С., участвовавших в качестве понятых при личном обыске и обыске по месту жительства осуждённого, признательных показаниях Нурпейсова, заключениях судебных экспертиз. Из материалов дела видно, что понятой З. ранее работал полицейским, после осуждения за совершение преступления находился на пробационном контроле. А сотрудники полиции, принимавшие участие при проведении следственных действий, ранее являлись коллегами З", - сообщили в Верховном суде.

Согласно пункту 20 нормативного постановления ВС РК "О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам" участие заинтересованных в деле лиц в качестве понятых служит основанием для признания протокола следственного действия недопустимым в качестве доказательства.