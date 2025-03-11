Верховный Суд Казахстана признал незаконным увольнение руководителя Службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды филиала АО и восстановил его в должности, передаёт BaigeNews.kz.

Основанием для увольнения стало утверждение, что работник подписал акт выполненных работ без фактического их выполнения подрядчиком.

Во время служебного расследования было установлено, что работы по договору с подрядчиком действительно не проводились, однако акт был подписан главным инженером и директором филиала. Комиссия пришла к выводу, что истец не обеспечил должный контроль за выполнением договора.

Истец, оспаривая решение, обратился в суд с просьбой восстановить его на работе.

Местные суды отклонили его иск, считая, что он ненадлежащим образом контролировал работу подрядчика после выхода из отпуска.

Однако Верховный Суд, рассмотрев дело, установил, что истец не относится к категории работников, с которыми можно расторгнуть трудовой договор по основанию утраты доверия. Более того, на момент подписания акта истец находился в отпуске и не подписывал этот документ.

Верховный Суд отменил предыдущие судебные акты, признал увольнение незаконным и постановил восстановить истца на работе.