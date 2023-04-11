Верховный суд оставил без изменений приговор ресторатору Алмасу Абдыгаппарову

Фото: kapital.kz

Верховный суд оставил вынесенные судебные акты по делу Алмаса Абдыгапарова без изменения, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, 27 февраля Генпрокуратура обратилась в Верховный суд для отмены приговора известному бизнесмену.

"Ваши обращения о несогласии с состоявшимися судебными актами в отношении Абдыгаппарова А. рассмотрены. По результатам изучения ваших доводов в ходатайствах и материалов уголовного дела генеральной прокуратурой 27 февраля 2023 года в Верховный суд принесен кассационный протест на отмену состоявшихся судебных актов", - говорилось в письме из надзорного органа.

Алмаса Абдыгаппарова задержали в июле 2021 года в Алматы.

По версии следствия, он присвоил почти миллион долларов от продажи чужой недвижимости. В июле 2022 года бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы.

"В марте 2021 года Алмас Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК "Esentai city", и будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании, составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку недвижимого имущества в виде жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенного в ЖК "Esentai city", - говорилось в релизе суда.

По материалам дела, представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере двух миллионов долларов за покупку жилого дома (виллы), из которых бизнесмен отдал руководству компании лишь один миллион, а остальную часть денег присвоил.

В суде установили, что преступными действиями подсудимого причинен материальный ущерб ТОО "AV-Construction" в размере 418 640 000 тенге.