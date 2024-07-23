Верховный суд Кыргызстана отменил выдворение из страны гражданки Казахстана

Выдворение из Кыргызстана гражданки Казахстана Адиям Кенджиевой отменено. Об этом Kaktus.media сообщила юрист Индира Саутова, передаёт BaigeNews.kz.

Cудебное заседание состоялось 22 июля.

"Постановлением Верховного суда приговор районной и городской инстанций измен`н частично. Отменили назначенное наказание в виде выдворения, но штраф в размере 20 тысяч сомов в доход государства оставили, признав Кенджиеву виновной", - пояснила Саутова.

По словам юриста, прокурор, участвующий в данном деле, сказал, что согласен с кассационной жалобой частично. Он просил вернуть дело в районную судебную инстанцию в связи с тем, что выяснились новые обстоятельства.

"Мы в кассационной жалобе указывали, что нет состава преступления. Напомню, Кенджиеву осудили за то, что она якобы не показала 3, 4 и 5 июля детей их отцу - гражданину Казахстана. Однако в эти даты мужчины, который должен был прийти на встречу, не было, что подтверждается информацией о пересечении границы. Более того, 1 июля исполнительное производство было приостановлено, однако составлены три акта без самого отца детей с участием его представителей, и дело направляется в РОВД для расследования. Мы говорили, что суды первой и второй инстанций не исследовали все эти доказательства, состава преступления нет, и просили оправдать Кенджиеву. Однако Верховный суд оставил в силе решение первой и второй инстанций в части назначения штрафа, отменив выдворение", - отметила юрист.

Ранее сообщалось о том, что Адиям Кенджиева с 2008 года живёт в Бишкеке. Она развелась с мужем в Казахстане и приехала в Кыргызстан с тремя детьми, снова вышла замуж, родила ещё двоих детей. Старшие дети, появившиеся на свет в первом браке (восьми, десяти и пятнадцати лет), проживали с матерью. Отец свободно вывозил детей в Казахстан. Во время очередной встречи он забрал 10-летнего сына к себе на родину и в назначенный срок не вернул, ссылаясь на неисполнение решения суда, утверждая, что бывшая жена запрещает ему видеться с ребёнком.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда.