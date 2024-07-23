Верховный суд Кыргызстана отменил выдворение из страны гражданки Казахстана
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Выдворение из Кыргызстана гражданки Казахстана Адиям Кенджиевой отменено. Об этом Kaktus.media сообщила юрист Индира Саутова, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением Верховного суда приговор районной и городской инстанций измен`н частично. Отменили назначенное наказание в виде выдворения, но штраф в размере 20 тысяч сомов в доход государства оставили, признав Кенджиеву виновной", - пояснила Саутова.
По словам юриста, прокурор, участвующий в данном деле, сказал, что согласен с кассационной жалобой частично. Он просил вернуть дело в районную судебную инстанцию в связи с тем, что выяснились новые обстоятельства.
"Мы в кассационной жалобе указывали, что нет состава преступления. Напомню, Кенджиеву осудили за то, что она якобы не показала 3, 4 и 5 июля детей их отцу - гражданину Казахстана. Однако в эти даты мужчины, который должен был прийти на встречу, не было, что подтверждается информацией о пересечении границы. Более того, 1 июля исполнительное производство было приостановлено, однако составлены три акта без самого отца детей с участием его представителей, и дело направляется в РОВД для расследования. Мы говорили, что суды первой и второй инстанций не исследовали все эти доказательства, состава преступления нет, и просили оправдать Кенджиеву. Однако Верховный суд оставил в силе решение первой и второй инстанций в части назначения штрафа, отменив выдворение", - отметила юрист.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда.
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