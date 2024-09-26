Верховный Суд Казахстана не отменял запрет на ношение платков в школах

Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу высшего судебного органа Казахстана, передаёт BaigeNews

В сообщении отмечается, что СМИ и соцсетях распространяется недостоверная информация, о том что Верховный Суд якобы разрешил носить платки в школу.

Как пояснили в Верховном суде, незаконным признали лишь недопуск школьницы к занятиям.

"В рамках рассмотрения дела Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении. Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

К слову, родители обязаны соблюдать Устав школы и требования к школьной форме.

"При неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях", - добавили в Верховном суде.

Также в сообщении сообщили, что все полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме - у Министерства просвещения.