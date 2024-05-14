Верховный суд изменил приговор сыну депутата мажилиса Даулета Турлыханова

Уголовное дело в отношении сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болата рассмотрено в Верховном Суде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Ранее сообщалось, в октябре 2023 года Нурасыл Болат был осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона по ст.107 ч.2 п.п.1), 5) УК за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Чернову О.В. и Черновой А.А., из хулиганских побуждений.

"Судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге). Также в пользу потерпевших взысканы сумма морального вреда по 500 тысяч каждому и расходы по оплате услуг представителя в сумме 1 600 000 тенге", - отметили в Верховном суде.

Однако, апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Болат Н. взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.



Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

"По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда изменила судебные акты, Болату Н. назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн. тенге каждому", - говорится в сообщении.

Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат проходил фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. Заявление на него в феврале 2023 года написала семья известных юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал инцидент и заверил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.