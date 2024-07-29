Верховный cуд взыскал с МЧС более миллиона тенге в пользу уволенного сотрудника
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МЧС Казахстана обязали выплатить уволенной сотруднице более миллиона тенге. Такое решение принял Верховный суд, передаёт BaigeNews.kz.
Наталья Салтыкова проходила правоохранительную службу в должности главного специалиста Управления финансового обеспечения департамента экономики и финансов МЧС. В 2013 году после упразднения права носить спецзвание её назначили на административную государственную должность эксперта, затем главного эксперта в этом же управлении. Спустя пять лет она была уволена с занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста на правоохранительной службе.
При этом женщине не выплатили выходное пособие, предусмотренное для сотрудников со стажем от 20 до 25 лет в размере шестимесячного содержания.
Наталья обратилась в суд с иском к министерству о взыскании пособия в размере более миллиона тенге.
В 2021 году суд первой инстанции в иске отказал, не усмотрев в правилах правительства правовых оснований для выплаты истцу единовременного пособия.
Верховный суд, пересмотрев дело по представлению председателя ВС, указал, что по правилам льготы прекращаются только в случае кадрового перемещения в другие госорганы, не являющиеся правоохранительными. При этом пункт 8 Правил сохраняет льготы и преимущества при назначении пенсионных выплат для утративших право на спецзвания.
Согласно приказу капитан противопожарной службы Салтыкова включена в список сотрудников, чьи права на льготы сохраняются при выходе на пенсию.
"Доводы истца Салтыковой, выслуга лет которой составляет более 21 года, являются состоятельными. Судебной коллегией по гражданским делам ВС судебный акт по данному делу отменен. Иск удовлетворён: с министерства взыскано более миллиона тенге", - сообщили в верховном суде.
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