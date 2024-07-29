Верховный cуд взыскал с МЧС более миллиона тенге в пользу уволенного сотрудника

МЧС Казахстана обязали выплатить уволенной сотруднице более миллиона тенге. Такое решение принял Верховный суд, передаёт BaigeNews.kz.

Наталья Салтыкова проходила правоохранительную службу в должности главного специалиста Управления финансового обеспечения департамента экономики и финансов МЧС. В 2013 году после упразднения права носить спецзвание её назначили на административную государственную должность эксперта, затем главного эксперта в этом же управлении. Спустя пять лет она была уволена с занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста на правоохранительной службе.

При этом женщине не выплатили выходное пособие, предусмотренное для сотрудников со стажем от 20 до 25 лет в размере шестимесячного содержания.

Наталья обратилась в суд с иском к министерству о взыскании пособия в размере более миллиона тенге.

В 2021 году суд первой инстанции в иске отказал, не усмотрев в правилах правительства правовых оснований для выплаты истцу единовременного пособия.

Верховный суд, пересмотрев дело по представлению председателя ВС, указал, что по правилам льготы прекращаются только в случае кадрового перемещения в другие госорганы, не являющиеся правоохранительными. При этом пункт 8 Правил сохраняет льготы и преимущества при назначении пенсионных выплат для утративших право на спецзвания.

Согласно приказу капитан противопожарной службы Салтыкова включена в список сотрудников, чьи права на льготы сохраняются при выходе на пенсию.