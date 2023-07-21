Верховным судом поставлена точка по вопросу малого Талдыколя

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В Верховном Суде (последняя инстанция) было оглашено решение по иску от коалиции корпоративных юристов "Aqiqat" по ситуации вокруг озер малого Талдыколя, передает BaigeNews.kz.

Решением суда постановлено сохранить озеро №7 как наиболее глубокое и подлежащее сохранению из озер.

К сожалению, другие скопления воды имеют временный характер и не имеют природной подпитки. Таким образом, полностью высохли и исчезли водные скопления с условными обозначениями озер №6 и №9.

Также отметим, что городской акимат совместно с минэкологией проводит работу по заполнению Большого Талдыколя путем дополнительных сбросов туда очищенной воды из КОС(канализационно-очистные сооружения) города. Ожидается, что объём воды там увеличится в несколько раз.