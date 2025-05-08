Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместной с США добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины. "За" отдали голоса 338 депутатов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила на своей странице в Facebook министр экономики Украины Юлия Свириденко, "этот документ не просто правовая структура — это новая модель взаимодействия с ключевым стратегическим партнёром".

"Безопасность должна идти рука об руку с экономикой. Вот так США видят почву для сотрудничества. Так строится наше экономическое партнёрство с Америкой — чтобы были все возможности для безопасного сотрудничества. Президент Зеленский абсолютно чётко поставил задачу этого соглашения - абсолютное равенство сторон и уважение национальных интересов Украины, совместное управление с Америкой, инвестиции в Украину и направление соглашения о будущем развитии. Именно это мы и предоставили. В соглашении нет положений о долгах и есть обязанность инвестировать в Украину - свободную и суверенную", - написала министр.

Она подчеркнула, что такого конкретного и равноправного экономического соглашения ещё не было в истории отношений Украины и США.

По словам Свириденко, документ сбалансирован:

США впервые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Украиной, готовы открыто и широко инвестировать в экономику - недра, промышленность, инфраструктуру; Ключевой принцип управления - 50 на 50. Это равные отношения Украины и США; В договоре нет упоминания о долгах, только новые инвестиции. И очень важно, что инвестиции будут происходить именно в Украине; Соглашение открывает возможности для новой оборонной и иной помощи со стороны администрации США и создаёт необходимую основу для долгосрочных отношений; США считают это соглашение частью архитектуры безопасности. Их экономический интерес к Украине заключается, в частности, в защите Украины, нашей независимости и развитии. Кроме того, это возможность надавить на Россию - потому что это показывает, что Америка готова защитить своё партнёрство и соответствующие активы.

Министр дополнила, что в соглашении учтены конституционные принципы Украины: владение и контроль над недрами остаются за Украиной.