Аким Павлодарской области Асаин Байханов в очередной раз провёл свой знаменитый прямой эфир верхом на коне. Такие поздравления для жителей региона стали традиционными, передаёт BaigeNews.kz.

Аким вспомнил о том, как вместе с павлодарцами отмечал новый год на центральной площади.

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"Наш регион всегда отличался большой сплоченностью, дружественностью, мне очень понравилось, как несколько тысяч павлодарцев собрались на площади, чтобы отметить Новый год. Мы все вместе слушали выступление главы государства. Очень хорошо, что есть такой активный отдых. Было много людей, угощали бесплатным пловом. Сам я, правда не попробовал. Но по отзывам знаю, что плов был вкусный и баурсаки были вкусные. Культурно очень было. Никакого мусора. Я не заметил людей в алкогольном опьянении. Отдыхали очень культурно, без криков, без ругани. В первый раз мы так на площади собирались. Таким образом встречать новый год тоже в новинку, я никогда не отмечал на площади новый год, всегда был дома за дастарханом. Мне понравилось, что люди были активные. В нашей стране главное, чтобы были мир и согласие. Мир и согласие будут, все остальное достижимо", — сказал в прямом эфире Асаин Байханов.

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Отметим, что 2023 и 2024 год он точно также выходил в эфир верхом на лошади.

Примечательно, что под новый 2025 год жители и гости Павлодара вместе смотрели новогоднее поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с установленного на площади LED-экрана и поздравили друг друга с наступившим годом. Новогодним подарком после боя курантов стал великолепный и красочный салют.

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Однако это еще не самый необычный эфир Байханова в социальных сетях. Несколько лет назад он вёл содержательные дневные и ночные прямые эфиры в Instagram с мест потравки комаров. А однажды летом удивил подписчиков тем, что в прямом эфире купался в Иртыше.