Веревка и сноровка понадобились для спасения человека в Астане
Сегодня, 02:37
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Сегодня, 02:37Сегодня, 02:37
91Фото: pixabay.com
Глубокой ночью в Астане капитан Алдияр Жарылгасинов услышал со стороны реки призывы о помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.
Оказалось, под лед провалился мужчина.
"Полицейский и двое прохожих, которые позвали на помощь, сумели вытащить мужчину, провалившегося под лед, использовав только веревку из багажника патрульной машины", - сообщает Telegram-канал.
Он пытался перейти реку и чуть не поплатился собственной жизнью.
Сейчас здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает.
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