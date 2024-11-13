Веревка и сноровка понадобились для спасения человека в Астане

Глубокой ночью в Астане капитан Алдияр Жарылгасинов услышал со стороны реки призывы о помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.

Оказалось, под лед провалился мужчина.

"Полицейский и двое прохожих, которые позвали на помощь, сумели вытащить мужчину, провалившегося под лед, использовав только веревку из багажника патрульной машины", - сообщает Telegram-канал.

Он пытался перейти реку и чуть не поплатился собственной жизнью.

Сейчас здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает.