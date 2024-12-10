В городе Атырау сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в распространении идей религиозно-экстремистской организации "Таблиги жамагат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Это движение возникло в Индии и Пакистане, а его идеология сводится к непрерывному миссионерству, основанному на отказе от гражданских прав и обязанностей, таких как обеспечение семьи, забота о родителях, воспитание детей, получение образования и постоянная работа.

Организация признана в Казахстане экстремистской и запрещена судом за угрозу традиционным моральным и нравственным ценностям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный целенаправленно знакомился в мечетях с молодыми верующими и приглашал их к себе домой, где пропагандировал идеологию "Таблиги жамагат" с целью вовлечения в экстремистскую деятельность.

При обыске по месту его проживания изъяты запрещенные судом книги и электронные материалы религиозного содержания.

Отметим, что 44-летний подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности этой экстремистской организации.

В настоящее время расследуется уголовное дело по признакам организации и участия в деятельности религиозной организации, запрещенной решением суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.