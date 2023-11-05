Верблюжье молоко и новые возможности: что показал Казахстан на выставке в Шанхае

Премьер-министр страны Алихан Смаилов совместно с главами делегаций стран-участниц 6-й Китайской международной импортной выставки (КМИВ) в Шанхае ознакомился с представленными на ней национальными павильонами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В своём рамках национального павильона Казахстан презентует широкому кругу посетителей свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики, экспорта и инноваций.

Почётным гостям, среди которых были главы правительств Австралии, Китая, Кубы и Сербии, представили экспортный потенциал республики в части зерновой, масложировой и другой пищевой продукции, перспективные инвестиционные проекты, сеть железнодорожных маршрутов и ключевые туристические достопримечательности.

"Сегодня между нашей страной и КНР подписан 21 протокол по экспорту казахстанской сельскохозяйственной и пищевой продукции, что позволило значительно нарастить поставки товаров АПК в Китай. При этом Казахстан может расширить объемы экспорта экологически чистой сельхозпродукции на рынок Китая. Экспортный потенциал только по растительным маслам и шроту составляет $300 млн", — сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в ходе презентации национального павильона.

По его словам, большие возможности есть у казахстанских производителей животноводческой продукции, в частности, говядины, баранины и мяса птицы.

Между Казахстаном и Китаем также успешно развивается торговая логистика. Сегодня создана маршрутная сеть, которая охватывает железные и автомобильные дороги, авиацию. Например, транзитный автокоридор "Западная Европа – Западный Китай" позволяет доставлять грузы в Европу за 10-12 дней.

В настоящее время Казахстан прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения. С 2014 года в порту Ляньюньган действует логистический терминал, созданный совместно с китайскими партнерами. В мае 2023 года начато строительство казахстанского терминала в сухом порту Сианя.

В РК в ближайшие три года планируется построить 1300 км новых железнодорожных путей, открыть 3-й железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и возвести новые сухие порты "Бахты" и "Калжат". То есть Казахстан активно создает благоприятные условия для транспортировки грузов в направлении Европы и Ближнего Востока.

Кроме того, глав делегаций ознакомили с деятельностью компаний Kazakh Invest и Kazakh Export, Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", Международного финансового центра "Астана", технопарка Astana Hub и т.д.

В рамках коммерческого павильона "От АПК до Инноваций" в выставке участвуют более 30 казахстанских предприятий, в том числе производители пищевой, мукомольной, молочной и алкогольной продукции, кондитерских и макаронных изделий, меда, соли, комбинированных добавок для сельхозживотных и т.д. Среди них такие компании, как "Баян Сулу", "Маревен Фуд Тянь-Шань", "Мибеко", "Алматинский продукт", "Султан Маркетинг", "Евразия Инвест", "Усть-Каменогорский маслозавод", "ДЕП", "Бахус" и другие.

"Маревен Фуд Тянь-Шань" выпускает более 47 тысяч тонн готовой продукции в год, в том числе лапшу быстрого приготовления, макароны, картофельное пюре, приправы, напитки и снеки.

По словам представителя компании Мираса Килыбаева, отечественные продукты питания пользуются популярностью как внутри страны, так и в Центральной Азии в целом. При этом рынок Китая представляет стратегический интерес для предприятия.

"Мы рады принять участие в таком масштабном событии. У нас есть все ресурсы для успешного развития торговых отношений с Китаем: короткое логистическое плечо, достойный ассортимент продукции высочайшего качества и готовность инвестировать в инфраструктуру", — сказал он.

"Евразия Инвест" представляет свою продукцию — сухое верблюжье и кобылье молоко — на выставке уже шестой год подряд. Как отметила представитель компании Меруерт Рахимбердиева, благодаря ЭКСПО предприятие нашло постоянных партнеров в Китае.

"Верблюжье молоко достаточно успешно продается в Китае. Китайский потребитель предъявляет высокие требования к качеству продукции. Немецкая технология сушки позволяет нам сохранять все полезные свойства молока и обеспечивать качество продукта", — сказала она.

В ходе посещения казахстанского коммерческого стенда главы делегаций подробно ознакомились с продукцией и предложениями отечественных предприятий.

Стоит отметить, что за последние 5 лет в Китайской международной импортной выставке участвовали 133 компании из Казахстана, благодаря чему заключены выгодные экспортные контракты на сумму более $260 млн.

Китайская международная импортная выставка проводится ежегодно в период с 5 по 10 ноября по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина. Основными целями выставки являются активизация торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также открытие китайского рынка для иностранных товаров и услуг. Эксперты называют ее своеобразным "окном" в Китай. На выставке в текущем году представлены 69 стран и 3000 компаний.

Напомним, по поручению главы государства премьер-министр Казахстана прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Алихан Смаилов встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Главы правительств двух стран обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе и безвизовый режим между двумя государствами. Кроме того, премьер-министр Казахстана выступил на официальной церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки.