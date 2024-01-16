Верблюды и лошади попали под поезд в Атырауской области

Хозяев домашних животных за выпас скота в полосе отвода железной дороги привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На станции Кулсары Атырауской области машинист пассажирского поезда сообщением Волгоград – Ташкент применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях верблюдов.

"Наезд предотвратить не удалось, в результате чего совершен наезд на пять верблюдов. В отношении хозяина верблюдов составлен аналогичный административный протокол.

Кроме того, на перегоне ст. Бозшаколь – Уленты грузовой поезд совершил наезд на пять лошадей. В результате животные погибли, незапланированная стоянка поезда составила 13 минут", - говорится в сообщении.