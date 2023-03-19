Верблюды и Кокпектинские батыры: как начались выборы в регионах

Фото: акимат Жетысуской области

Выборы в Мажилис и маслихаты активно проходят в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Мангистауской области начали свою работу 247 избирательных участков. Четыре были заново образованы, у 52 были изменены границы.

Фото пресс-службы акимата Актау

Первым отдал свой голос 53-летний житель Куаныш Жарылгас. Пришёл он на выборы ещё до открытия участка.

"Я пришел на свой участок в 6.30 утра, считаю своим гражданским долгом. Теперь с чистой совестью поеду на работу", - сказал мужчина.

В Семее 1471 жителей впервые будут участвовать в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов РК. Среди первых голосующих были коллектив средней школы имени Алтынсарина Бородулихинского района и Кокпектинские батыры.

Фото пресс-службы акимата Абайской области

Избирателей есть чем удивить - в честь Наурыза им приготовили вкусные подарки.

Кроме того стало известно, что в области Абай в день выборов родились 16 малышей: 11 девочек и 5 мальчиков.

Фото пресс-службы акимата Абайской области

В Туркестанской областии одним из первых пришёл голосовать ветеран Великой Отечественной Войны - житель Созакского района Мырзахмет Жылысбаев. Он всю сознательную жизнь посвятил развитию района и дала бата (благословение).

"Для будущего страны важен голос каждого гражданина. Мне больше 90 лет, я не остался в стороне от политиечсокй кампании, сделав свой выбор. Пусть в нашей стране будет мир и согласие", - пожелал ветеран.

Фото пресс-службы Туркестанской области

Другой ветеран Ыскак Кусаинов отдал свой голос в Талдыкоргане. Аксакал старается посещать все выборы и оставаться активным.

Фото акимата г. Талдыкорган

В Талыдкоргане также отличились тем, что приехали голосовать на верблюдах. 35-летний Улан Байзаков 15 лет занимается разведением верблюдов. Дело это нелёгкое, но приятное - по выходным он в парках катает на них детей. И на выборы решил надеть национальный костюм и оседлать верблюда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Талдықорған қаласының әкімдігі (@taldyqorgan_akimdigi)

Напомним, в Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты.